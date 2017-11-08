عامل تخریب اموال ملزم به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، ایت قیصری در تشریح جزئیات این خبر گفت: در بهمن ماه ۱۳۹۵ فردی با مراجعه به پاسگاه انتظامی بخش ساردوئیه اعلام می کند افرادی به سمت منزل وی شلیک کرده که منجر به تخریب شیشه های ساختمان شده است.

وی افزود: با طرح شکایت، ماموران به محل حادثه مراجعه و پس از تحقیقات و بررسی های به عمل آمده دو متهم در این رابطه شناسایی می شوند.

قیصری افزود: پس از طی مراحل قضائی پرونده به استناد ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و مواد ۲۱۵ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به محکومیت هر کدام از متهمین به تحمل ده ماه حبس تعزیری صادر شد.

وی ادامه داد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و نیز عقیده قانون گذار در راستای حبس‌زدایی و نظر به دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، دادگاه اجرای مجازات حبس را مناسب ندانسته و مستنداً به مواد ۸۱، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ حبس نامبردگان را به مدت پنج سال تعلیق می کند.

رئیس دادگاه عمومی بخش ساردوئیه گفت: به لحاظ مجازات تکمیلی با رعایت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ضمن حکم به محکومیت هر کدام از متهمان به منع حمل سلاح به مدت دو سال، متهم ردیف اول را با توجه به اینکه مدرک کارشناسی دارد ملزم به تحصیل در مقطع ارشد و متهم ردیف دوم با توجه به اینکه دارای مدرک دیپلم است ملزم به تحصیل در مقطع کارشناسی در رشته مورد علاقه خود می کند.