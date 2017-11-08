۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۲۵

با انتصاب نماینده موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان :

تاسیس بانک فرهنگیان کلید خورد

مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در راستای طرح مجلس شورای اسلامی و اجرای مصوبه هیات امنای موسسه، نماینده ای برای پیگیری تاسیس بانک فرهنگیان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، مهندس مهدی نیکدل طی حکمی، داود نعیمی را به عنوان نماینده این موسسه به منظور پیگیری تأسیس بانک فرهنگیان منصوب کرد.

متن حکم نماینده پیگیری تاسیس بانک فرهنگیان به شرح زیر است:

جناب آقای داود نعیمی

با سلام و احترام

در اجرای مصوبه هیأت امناء محترم در جلسه مورخ ٩٦/٧/٢٦ و مصوبه جلسه هیأت مدیره مورخ ٩٦/٨/١ مبنی بر لزوم پیگیری تأسیس بانک فرهنگیان که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، نظر به تعهد، تخصص و تجربیات توأم با جدیت و پشتکار قابل تحسین در پیگیری امور، جنابعالی را به عنوان نماینده موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به منظور پیگیری تأسیس بانک مذکور منصوب می‌نمایم.

امید است در راستای ارتقاء منزلت فرهنگیان از مجاری قانونی پیگیری مجدانه‌ای صورت پذیرد و نتیجه اقدامات را در هر مرحله از پیشرفت جهت استحضار هیأت مدیره گزارش نمایید.

