سردار عبدالله نظرپور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اکثر کسانی که قصد زیارت داشته اند، اعزام شدند، اظهار داشت: ۹۰ درصد زائران اعزام شده اند و در حال حاضر تردد به طرف عراق خیلی کم شده است.

وی با بیان اینکه شاهد افزایش تردد زائران در راه برگشت هستیم، تصریح کرد: تردد زائران در مرزها خوب و روان است.

فرمانده مرزبانی خوزستان با تاکید بر اینکه پایانه های مرزی عراق و ایران راهکارها و تدابیری که لازم بود را در نظر گرفته اند و آمادگی ۱۰۰ درصدی برای بازگشت زائران دارند، افزود: امیدواریم تا پایان عملیات انتقال زائرین مشکل خاصی نباشد و به همین ترتیب تردد آرام زائران را داشته باشیم.