آزمون سربازان در خانه صدرنشین/ جدال مهرام در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت پتروشیمی که به عنوان تنها تیم بدون باخت در صدر جدول رده بندی قرار دارد با نیروی زمینی که عملکرد خوبش در این فصل باعث متحمل شدن تنها یک باخت از مجموع ۶ دیدار گذشته اش شده است، می تواند یکی از جذاب ترین دیدارهای لیگ بسکتبال را رقم بزند.

این دیدار از هفته هشتم این رقابت ها برگزار می شود. دیدارهای این هفته به خاطر همزمانی با روز اربعین حسینی با یک روز تاخیر فردا (جمعه) برگزار می شود. در دیگر دیدارهای این هفته از مسابقات دو تیم جنوبی رعد پدافند هوایی و نفت رو در روی هم قرار می گیرند. جدال جنوبی های لیگ بسکتبال در شرایطی برگزار می شود که رعد پدافند از مجموع دیدارهای خود فقط یک برد کسب کرده و به همین دلیل موقعیت خوبی هم در جدول ندارد. نفت آبادان هم نتیجه دو دیدار خود را واگذار کرده و فعلا در رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد.

در این هفته از رقابت مهرام که هفته گذشته دربی بزرگ پایتخت مقابل دانشگاه آزاد را با برتری خود تمام کرد، در آزمون مهم دیگری حضور پیدا خواهد کرد. شاگردان مصطفی هاشمی این هفته باید در گرگان و برابر شهرداری این شهر به میدان بروند. این دیدار بیشتر از دو تیم و بازیکنانش برای هواداران گرگانی حساس است.

دانشگاه آزاد هم در این هفته از رقابت ها میزبان یس آل گرگان است. این تیم گرگانی هفته گذشته نخستین برد این فصل خود را جشن گرفت و حالا مقابل تیمی قرار می گیرد که به کسب پیروزی برای بهبود اوضاع نامناسبش نیاز دارد.

برنامه دیدارهای هفته هشتم رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور به شرح زیر است: (دیدارها همزمان ساعت ۱۶ برگزار می شود)

* پتروشیمی بندرامام - نیروی زمینی

* شهرداری گرگان - مهرام

*دانشگاه آزاد - یس آل گرگان

* رعد پدافند خوزستان - نفت آبادان

جدول رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور پیش از برگزاری دیدارهای هفته هشتم به شرح زیر است:

جدول رده بندی

۱- پتروشیمی بندرامام (۶ بازی، ۶ برد، بدون باخت، ۱۲ امتیاز)

۲- شهرداری تبریز (۷ بازی، ۵ برد، ۲ باخت، ۱۲ امتیاز)

۳- نیروی زمینی (۶ بازی، ۵ برد، یک باخت، ۱۱ امتیاز)

۴- نفت آبادان (۶ بازی، ۴ برد، ۲ باخت، ۱۰ امتیاز)

۵- مهرام تهران (۶ بازی، ۴ برد، ۲ باخت، ۱۰ امتیاز)

۶- دانشگاه آزاد (۶ بازی، ۲ برد، ۴ باخت، ۸ امتیاز)

۷- رعد پدافند هوایی خوزستان (۷ بازی، یک برد، ۶ باخت، ۸ امتیاز)

۸- یس آل گرگان (۶ بازی، یک برد، ۵ باخت، ۷ امتیاز)

۹- شهرداری گرگان (۶ بازی، بدون برد، ۶ باخت، ۶ امتیاز)