به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شاملو پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح هادی روستایی در ۱۶ هزار روستای کشور، اظهار داشت: طرح هادی روستایی در حال حاضر در این روستا ها در حال انجام است.

وی عنوان کرد: مشارکت روستائیان در طرح هادی روستایی نقش مهمی در تکمیل این طرح در بسیاریاز روستاهای کشور دارد.

۳۰ هزار روستای کشور فاقد سکنه هستند

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت: طی آمارگیری ۳۰ هزار روستای کشور فاقد سکنه هستند.

وی ادامه داد: طرح هادی نقش مهمی در توسعه روستاهای کشور دارد و باید تلاش کرد که موناع اجرای این طرح در روستاها برداشته شود.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت: همکاری روستائیان نقش مهمی در تکمیل طرح هادی روستایی در کشور دارد.

وی اظهار داشت: بسیاری از روستاهای تازه شهر شده دارای ماهیت روستا هستند که باید تلاش کرد خدمات در یان مناطق افزایش یابد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ادامه بیان داشت: بهسازری محیط روستا نقش مهمی درتوسعه روستاها دارد و باید در این زمینه تلاش کرد.