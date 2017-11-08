قدردانی وزیر نفت از ۵ تن از مشاوران خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در حکم بیژن زنگنه، وزیر نفت خطاب به محمدهادی نژادحسینیان، احمد ناطق نوری، محمد جواد عاصمی پور و احمد شفاعت آمده است:

با توجه به تفسیر جدید از قانون نحوه بکارگیری بازنشستگان در دولت، متاسفانه ادامه همکاری تمام وقت با آن جناب از این وزارتخانه سلب شده، لذا ضمن آرزوی سلامت و ادامه توفیقات برای جنابعالی، بدینوسیله از خدمات و همکاری‌های ارزشمند جنابعالی در مدت عهده داری مشاورت وزیر، صمیمانه تقدیر و تشکر می شود.

همچنین در حکم وزیر نفت به سید رحیم عقیق آمده است:

با توجه به تفسیر جدید از قانون نحوه بکارگیری بازنشستگان در دولت متاسفانه ادامه همکاری تمام وقت با آن جناب از این وزارتخانه سلب شده، لذا ضمن آرزوی سلامت و ادامه توفیقات برای جنابعالی، بدینوسیله از خدمات و همکاری‌های ارزشمند جنابعالی در مدت عهده داری مشاورت وزیر و مدیر کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت نفت، صمیمانه تقدیر و تشکر می‎شود.