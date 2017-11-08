۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۴۵

با ابلاغ احکامی جداگانه انجام شد؛

قدردانی وزیر نفت از ۵ تن از مشاوران خود

وزیر نفت در پنج حکم جداگانه از خدمات و همکاری پنج نفر از مشاورانش قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، در حکم بیژن زنگنه، وزیر نفت خطاب به محمدهادی نژادحسینیان، احمد ناطق نوری، محمد جواد عاصمی پور و احمد شفاعت آمده است:

با توجه به تفسیر جدید از قانون نحوه بکارگیری بازنشستگان در دولت، متاسفانه ادامه همکاری تمام وقت با آن جناب از این وزارتخانه سلب شده، لذا ضمن آرزوی سلامت و ادامه توفیقات برای جنابعالی، بدینوسیله از خدمات و همکاری‌های ارزشمند جنابعالی در مدت عهده داری مشاورت وزیر، صمیمانه تقدیر و تشکر می شود.

همچنین در حکم وزیر نفت به سید رحیم عقیق آمده است:

با توجه به تفسیر جدید از قانون نحوه بکارگیری بازنشستگان در دولت متاسفانه ادامه همکاری تمام وقت با آن جناب از این وزارتخانه سلب شده، لذا ضمن آرزوی سلامت و ادامه توفیقات برای جنابعالی، بدینوسیله از خدمات و همکاری‌های ارزشمند جنابعالی در مدت عهده داری مشاورت وزیر و مدیر کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت نفت، صمیمانه تقدیر و تشکر می‎شود.

