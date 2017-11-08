ترویج فرهنگ ایستادگی و مقاومت در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس دهقان ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای تازه تفحص شده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) اظهار داشت: پوشش نقاط ضعف جامعه موفق با نگاه به گذشته و امید به آینده محقق و همچنین در بین جوامع مختلف تنها جامعه شیعه گذشته‌ای پر افتخار دارد.

وی در ادامه گفت: گذشته جامعه شیعه شامل ایثار، شجاعت ازخودگذشتگی، پیروی از فرامین پروردگار بوده که با ظهور حضرت مهدی(عج) آینده ای پر امید خواهد داشت.

رئیس عقیدتی و سیاسی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دو رکن هویت شیعه قیام امام حسین و ظهور امام زمان است که باید به این دو رکن توجه ویژه شود چراکه تاثیر بسزایی در حفظ فرهنگ شیعه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام دهقان با بیان اینکه عدالت طلبی و ظلم ستیزی نیز جزء هویت شیعیان است، بیان کرد: عدالت طلبی و ظلم ستیزی باید در جهان سر داده ‌شود.

وی یادآور شد: شهدای هشت سال دفاع مقدس دستاوردهای عظیمی را برای کشور داشتند و همچنین شهدا فرهنگ ایستادگی و مقاومت را بومی‌سازی کردند.