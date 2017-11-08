اختصاص۱۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه۱۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی چهارمحال و بختیاری به کشت زعفران اختصاص یافته است، عنوان کرد: سالانه در این استان ۶۰۰ کیلو زعفران برداشت می شود.

وی عنوان کرد: زعفران در چهارمحال و بختیاری در حال توسعه است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: زعفران یکی از گیاهان ارزشمند در بخش کشاورزی به شمار می رود که توسعه کشت این گیاه می تواند زمینه ساز ایجاد اشتغال و افزایش درآمد برای کشاورزی باشد.

توسعه کشت گیاهان دارویی از مهمترین برنامه های ششم توسعه در چهارمحال و بختیاری است

وی اظهار داشت: کشت زعفران ظرفیتی بسیار ارزشمند برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان به شمار می رود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه کشت گیاهان دارویی از مهمترین برنامه های ششم توسعه در این استان است.

وی اظهار داشت: تغییر الگوی کشت با توجه به خشکسالی و کاهش بارش ها در این استان ضروری است.