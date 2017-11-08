اکثر شهرک های صنعتی فارس توجیه اقتصادی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق حمیدیان عصر چهارشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوص استان فارس با اشاره به حضور یکی از نمایندگان استان در این جلسه تاکید کرد: جای تبریک به مردم فارس دارد که یکی از نمایندگان شیراز در جلسه بخش خصوصی شرکت کرد.

وی ادامه داد: در موضوع راه اندازی شهرک های صنعتی باید به این مهم توجه داشت که تنها ۱۴ شهرک توجیه اقتصادی دارد و مابقی با فشار مسئولین و نمایندگان شهرستان برای گرفتن جایگاه مردمی راه اندازی شد.

حمیدیان یادآور شد: در موضوع شهرک های صنعتی باید از حضور بخش خصوصی استفاده شود زیرا امروز همین شهرک های بدون توجیه باعث بروز مشکلات برای شرکت شهرک صنعتی شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی شیراز در خصوص وضعیت مالیاتی و موضوع بررسی تراکنش ها نیز گفت: ۳۵ درصد از ارزش افزوده در فارس مربوط به واسطه گری و حدود ۱۰ درصد مربوط به صنعت و معدن بوده که این مهم جای نگرانی است.

حمیدیان ادامه داد: موضوع بررسی تراکنش بانکی باعث ایجاد نگرانی برای مردم است اما هراندازه که مالیات واقعی گرفته شود به طور حتم مورد حمایت قرار دارد.