به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی دیلی بیست در گزارشی اعلام کرد که اف بی آی به طور مخفیانه رایانه های روسیه، چین و ایران را هک کرده است.

این گزارش نوشت: اف بی ای در طی یک عملیات هکری که در آن مقامات آمریکایی به منظور تحقیقاتی درخصوص مسائل غیر اخلاقی مرتبط با کودکان به هزاران رایانه در سراسر جهان نفوذ کردند در میان این رایانه ها، رایانه‌هایی از روسیه، چین و ایران به صورت مخفیانه هک شدند.

کارشناسان و مفسران حقوقی می‌ گویند که رویکرد ورود مخفیانه به درب‌های دیجیتال کشورهایی که هم پیمان آمریکا نیستند، می‌تواند منجر به یک فاجعه ژئوپلیتیکی شود.

«اسکارلت کیم» کارمند حقوقی گروه حریم خصوصی بین‌المللی مستقر در انگلیس که عملیات هک بین‌المللی اف بی آی را دنبال می‌کند، در این خصوص گفت: این اقدامات اف بی آی، اساسا، فضا را برای کشورهای دیگر باز می ‌کند تا به صورت یکجانبه ابزارهای الکترونیکی آمریکا را هک کنند.

این عملیات هکری اف بی آی مربوط به سال ۲۰۱۵ است و اف بی آی در مجموع بیش از ۸ هزار رایانه در ۱۲۰ کشور از جمله سراسر آمریکای جنوبی، اروپا و در آمریکا را هک کرد و این عملیات باعث دستگیری صدها نفر شد و همچنین صدها قربانی سوء استفاده از کودکان نیز در پی این عملیات شناسایی شدند.

مطلبی که اف بی آی آن را به صورت مخفیانه نگه داشته است و قبلا گزارش نشده است، این است که مأموران این سازمان رایانه‌های کشورهایی که روابط نه چندان خوبی با آمریکا دارند از جمله روسیه، ایران و چین را نیز به این بهانه هک کرده اند.