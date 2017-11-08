معرفی ظرفیت های قابل سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری ضروری است

گودرز امیری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه چهارمحال و بختیاری با ورود سرمایه گذار شتاب می گیرد، اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت هاو پتانسیل های چهارمحال و بختیاری برای توسعه استان ضروری است.

وی اظهار داشت: تمهیدات ویژه ای برای جذب سرمایه گذار در چهارمحال و بختاری اندیشیده شده است.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری بیان داشت داشت: معرفی ظرفیت های قابل سرمایه گذاری در این استان ضروری است.

ضرورت برگزاری نمایشگاه های معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری

وی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه های معرفی ظرفیت های قابل سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری در سطح کشور ضروری است.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بخش گردشگری، صنعت و کشاورزی از مهمترین ظرفیت های قابل سرمایه گذاری در چهارمحال و بختیاری هستند که باید جذب سرمایه گذار در این زمینه پیگیری شود.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی چهارمحال و بختیاری از مهمترین بخش های اقتصادی استان است که بستر را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران فراهم کرده است.

وی ادامه داد: بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین ظرفیت های این استان به شمار می رود که باید توسعه این بخش مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

سرپرست استانداری چهارمحال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: توسعه باغات، واحدهای گلخانه ای، توسعه کشت گیاهان دارویی، صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و... باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: باید تلاش کرد از ظرفیت های مختلف برای توسعه استان بهره گرفت.