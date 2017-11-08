سوت قطار قزوین به رشت امسال شنیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت عصر چهارشنبه در جریان بازدید از روند احداث راه آهن قزوین به رشت از تامین اعتبار مورد نیاز این پروژه خبرداد و اظهارداشت: آخرین اختصاص ما در این پروژه حدود ۹۰ میلیارد تومان بوده که صورت گرفته و مشکلی در این زمینه نداریم.

نوبخت بیان کرد: آثار بسیار ارزشمندی که این پروژه در توسعه ایران، منطقه و کشورهای همسایه دارد برای ما بسیار مهم است به همین دلیل نباید نگران تامین اعتبار آن باشید.

راه آهن قزوین به رشت موجب تقویت مناسبات بین المللی کشور می شود

وی اضافه کرد: ساخت راه آهن قزوین به رشت می تواند در سیاست بین الملل ما نیز تاثیرگذار باشد و به توسعه روابط ما هم کمک کند به همین دلیل با همه مشکلات و تنگناها منابع مالی را تامین کرده ایم و از پیمانکار هم خواسته ایم آن را در زمان مقرر به پایان برساند و تحویل دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهارداشت: ۵ طرح مهم ریلی در برنامه اقتصاد مقاومتی تعریف شده که راه آهن همدان، کرمانشاه، ارومیه به مراغه و نیز قزوین به رشت و آستارا از آن جمله است که برای ما اهمیت فراوانی دارد.

وی اضافه کرد: راه آهن قزوین به رشت و آستارا که می تواند کریدور شمال به جنوب و قزوین به رشت و استارا را متصل کند به دلیل وجود بندر انزلی و منطقه اقتصادی و دریانوردی برای ما جایگاه ویژه ای دارد و باید آن را ادامه دهیم تا محموله های آذربایجان و روسیه را نیز منتقل کند.

نوبخت یادآورشد: در توافق قبلی ما با کشورهای دیگر مقرر شد از چابهار بتوانیم محموله های کشور هندوستان را به آستارا، آذربایجان و روسیه برسانیم که بدلیل اهمیت موضوع تعداد بازدیدهای ما از این پروژه در زمانهای کوتاهتری صورت می گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد:رئیس جمهور با توافقی که با روسای جمهور روسیه و آذربایجان داشتند تاکید کردند تا این مسیر که کریدور شمال و جنوب است با سرعت بیشتری تکمیل شود تا چند کشور بتوانند از خدمات آن استفاده کنند.

۷۸ درصد اعتبارات پرداخت شده است

نوبخت اظهارداشت: تاکنون ۷۸ درصد اعتبارات پروژه راه آهن قزوین به رشت تخصیص داده شده و اخیرا هم ۹۰ میلیارد تومان به آن پرداخت کردیم و هیچ مشکلی برای تامین سایر منابع نداریم و امیدواریم این شبکه در زمان تعیین شده افتتاح شود.

وی اضافه کرد: امیدواریم مسیر ریلی قزوین به رشت تا پایان امسال آماده بهره برداری شود.

دراین بازدیدعبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین،سالاری استاندار گیلان، یاری رئیس برنامه و بودجه استان قزوین ، مدیرعامل توسعه زیرساختهای وزارت راه ومدیران راه وشهرسازی استانهای گیلان و قزوین نیز حضور داشتند.