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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۵۹

نماینده شیراز در مجلس:

نحوه اخذ مالیات از مردم باید اصلاح شود

نحوه اخذ مالیات از مردم باید اصلاح شود

شیراز _ نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه اخذ مالیات باید اصلاح شود تا آرامش جامعه برهم نخورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی عصر چهارشنبه در شورای گفت و گوی بخش دولتی و خصوصی تاکید کرد: نگاه ما در بحث های اقتصادی و مالیاتی باید روبه جلو باشد نه اینکه به عقب برگردند.

وی یادآور شد: اداره مالیات حساب های مختلفی را بررسی کرده که امروز به ۵۰ نفر رسیده است و این روش دریافت مالیات اشتباه است.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع ارزش افزوده نیز باید بررسی شود نه اینکه از یک جنس چند مرتبه ارزش افزوده گرفته شود.

رضایی افزود: باید مراقب بود که موضوع مالیات باعث ایجاد مشکل در جامعه نشود و برای مردم قابل پذیرش باشد.

کد مطلب 4138973

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