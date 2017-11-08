نحوه اخذ مالیات از مردم باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی عصر چهارشنبه در شورای گفت و گوی بخش دولتی و خصوصی تاکید کرد: نگاه ما در بحث های اقتصادی و مالیاتی باید روبه جلو باشد نه اینکه به عقب برگردند.

وی یادآور شد: اداره مالیات حساب های مختلفی را بررسی کرده که امروز به ۵۰ نفر رسیده است و این روش دریافت مالیات اشتباه است.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع ارزش افزوده نیز باید بررسی شود نه اینکه از یک جنس چند مرتبه ارزش افزوده گرفته شود.

رضایی افزود: باید مراقب بود که موضوع مالیات باعث ایجاد مشکل در جامعه نشود و برای مردم قابل پذیرش باشد.