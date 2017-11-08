به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، در ورودی موکب مسجد مقدس جمکران چادری برپا شده که زائران کشورهای مختلف برای دریافت پاسخ شبهات و سئوالات خود به آن مراجعه می کنند.

در این غرفه تعدادی طلبه زیر نظر جامعه المرتضی العالمیه که به زبان های مختلف تسلط دارند به تبلیغ دین می پرازند.

حجت الاسلام مهدی گلفشان یکی از کارشناسان جامعه المرتضی به خبرنگار مهر گفت: ۸ نفر از طلاب حوزه علمیه قم به صورت ثابت و متغیر در این غرفه فعالیت تبلیغی دارند.

وی افزود: در این غرفه فعالیت‌های تبلیغی به زبان‌های انگلیسی، عربی، روسی، چینی، آذری و فرانسوی ارائه می‌شود.

به گفته وی، پک‌هایی شامل ۷ بروشور با موضوعات آشنایی با امام حسین(ع)، سخنان و احادیث امام حسین(ع)، دلایل قیام عاشورا، سخنان فرهیختگان غیرمسلمان در مورد امام حسین(ع)، آشنایی با حاکمان عصر امام حسین(ع) و مناجات امام حسین(ع) با خداوند چاپ شده و در بین زائران خارجی عرضه می‌شود.

حجت الاسلام گلفشان تصریح کرد: تاکنون ۴ هزار قطعه بروشور در بین زائران اربعین حسینی توزیع شده است.

وی گفت: تاکنون حدود ۷۰ ختم قرآن کریم برای ظهور امام زمان(عج) از طریق توزیع برگه‌های کوچک قرآن به زبان‌های عربی و فارسی انجام شده است.

به گفته وی اعزام طلاب زبان‌دان به مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) برای نخستین بار توسط جامعه المرتضی العالمیه انجام شده و مسئولان این مرکز حوزوی تاکید دارند که با توجه به استقبال زیاد زائران خارجی از فعالیت های این غرفه، سال آینده یک موکب ویژه تبلیغ به زبان های زنده دنیا راه اندازی شود.