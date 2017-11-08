رایزنی تلفنی «بوگدانوف» و «دی میستورا»/«آستانه ۸» در هفتم آذر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه روسی «وستنیک»، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به بررسی آخرین تحولات سیاسی در این کشور پرداخت.

وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: طرفین در این رایزنی تلفنی تحولات سوریه و پیشبرد فرایند حل سیاسی بحران این کشور براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت را بررسی کردند.

لازم به ذکر است، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه پیشتر تاریخ دور آتی مذاکرات صلح سوریه موسوم به «آستانه ۸» را ۲۸ ماه نوامبر سال جاری میلادی (۷ آذر ماه) اعلام کرده بود.