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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۱۳

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان کشور در بروجن برگزار شد

مسابقات دوچرخه سواری کوهستان کشور در بروجن برگزار شد

شهرکرد- آخرین مرحله لیگ دوچرخه سواری کوهستان کشور به میزبانی شهرستان بروجن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، علیرضا احمدی رئیس هیئت دوچرخه سواری چهارمحال و بختیاری گفت: سومین و آخرین مرحله لیگ کوهستان در سال ۹۶ به میزبانی شهرستان بروجن در رشته های کراس کانتری و دانهیل برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقات دوچرخه سواران در رشته کراس کانتری آقایان در دو رده جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری چهارمحال و بختیاری گفت: این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۱۵۰ دوچرخه سوار در قالب ۱۶ تیم بزرگسال و هشت تیم جوانان از سراسر کشور در پیست سیاسرد بروجن برگزار شد.

کد مطلب 4138983

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