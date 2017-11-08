مسابقات دوچرخه سواری کوهستان کشور در بروجن برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، علیرضا احمدی رئیس هیئت دوچرخه سواری چهارمحال و بختیاری گفت: سومین و آخرین مرحله لیگ کوهستان در سال ۹۶ به میزبانی شهرستان بروجن در رشته های کراس کانتری و دانهیل برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقات دوچرخه سواران در رشته کراس کانتری آقایان در دو رده جوانان و بزرگسالان به رقابت پرداختند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری چهارمحال و بختیاری گفت: این دوره از مسابقات با حضور بیش از ۱۵۰ دوچرخه سوار در قالب ۱۶ تیم بزرگسال و هشت تیم جوانان از سراسر کشور در پیست سیاسرد بروجن برگزار شد.