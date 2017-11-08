اهواز میزبان جام جهانی کشتی فرنگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بنی تمیم با بیان این مطلب افزود: به منظور بازدید از امکانات شهر اهواز برای برگزاری مناسب جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۸، امروز (چهارشنبه) سفری به این شهر داشتم و جلسه ای را با غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، حیدرنژاد مدیر گروه تربیت بدنی این دانشگاه، افشین حیدری مدیرکل ورزش و جوانان و سید حسین مرعشیان رئیس هیأت کشتی استان خوزستان برگزار کردم.

وی ادامه داد: پیش از این تفاهمنامه برگزاری این مسابقات بین فدراسیون کشتی و مسئولان استان خوزستان به امضاء رسیده بود و امروز در بازدیدی از سالن دانشگاه چمران محل برگزاری مسابقات جام جهانی و امکانات آن داشتم در مجموع شرایط مطلوبی برای برگزاری مسابقات وجود داشت و با انجام دادن یکسری از اقدامات از جمله تجهیز سالن به سیستم سرمایشی و همچنین استانداردسازی با آخرین شیوه های برگزاری مسابقات اتحادیه جهانی قطعا می توان جام جهانی را در این سالن برگزار نمود.

بنی تمیم در مورد تعامل خوزستان برای میزبانی از جام جهانی تصریح کرد: خوزستان چند سالی است که میزبان مسابقات کشتی بوده و ما رقابت هایی همچون جام باشگاه های جهان و جام جهانی را در شهرهای خرمشهر و آبادان برگزار کرده ایم و استقبال و حمایت خوب مردم خونگرم این منطقه از رقابت های کشتی از نقاط قوت برگزاری مسابقات بوده است.

وی اظهار داشت: مسئولان استان نیز تاکنون تعامل خوبی با فدراسیون کشتی داشته اند و با توجه به روحیه همکاری که در مدیران استان خوزستان می بینم مطمئنا رقابت های جام جهانی در شهر اهواز بعنوان مرکز استان خوزستان به شکل مطلوبی برگزار خواهد شد.

نایب رئیس فدارسیون کشتی ادامه داد: قرار است «دولت تورلی خانوف» رئیس شورای کشتی آسیا بعنوان نماینده اتحادیه جهانی بازدیدی از محل برگزاری مسابقات داشته باشد و مطمئنا با تعامل و همکاری خوبی که وجود دارد خوزستان می تواند اردیبهشت ماه سال آینده میزبان شایسته ای برای یکی از مهمترین تورنمنت های کشتی در دنیا باشد.

بنی تمیم در پایان خاطرنشان کرد:‌ میزبانی اهواز از این رقابت‌ها قطعی شده است و کشورهای روسیه، ایران، ترکیه، گرجستان، آلمان، ارمنستان، مجارستان و قزاقستان بعنوان هشت تیم برتر کشتی فرنگی دنیا اردیبهشت ماه سال آینده در سالن دانشگاه شهید چمران به مصاف هم می روند.

دانشگاه شهید چمران که قدمتی ۶۰ ساله دارد یکی از معتبرترین دانشگاه های دولتی ایران محسوب می شود که از امکانات خوبی برای برگزاری مسابقات برخوردار است.