پیروزی نفت مسجد سلیمان مقابل مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته دوازدهم لیگ دسته اول از ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه بین دو تیم نفت مسجد سلیمان و مس کرمان برگزار شد که در این دیدار تیم نفت با نتیجه ۲ بر یک حریفش را شکست داد.

نفت با این برد ۲۹ امتیازی شد و جایگاهش را در صدر جدول مستحکمتر کرد.

سایر مسابقات این هفته، روز گذشته برگزار شده بود.

نتایج هفته دوازدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* نفت مسجد سلیمان ۲ - مس کرمان یک

* مس رفسنجان یک - برق جدید شیراز ۲

* خونه به خونه یک – راه آهن صفر

* آلومینیوم اراک صفر – گل گهر سیرجان یک

* صبای قم صفر – اکسین البرز یک

* بادران تهران یک – نساجی مازندران صفر

* فجر سپاسی ۲ – ملوان انزلی یک

* ماشین سازی ۲ – شهرداری ماهشهر یک

* ایران جوان بوشهر ۲ – شهرداری تبریز یک

جدول مسابقات لیگ دسته اول فوتبال به این ترتیب است:

۱ - نفت مسجد سلیمان ۲۹ امتیاز

۲- برق شیراز ۲۴ امتیاز

۳- نساجی مازندران ۲۳ امتیاز

۴- خونه به خونه ۲۰ امتیاز

۵- بادران تهران ۲۰ امتیاز

۱۶- صبای قم ۹ امتیاز

۱۷- شهرداری تبریز ۷ امتیاز

​۱۸- راه آهن ۲ امتیاز