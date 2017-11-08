پیروزی نفت مسجد سلیمان مقابل مس کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته دوازدهم لیگ دسته اول از ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه بین دو تیم نفت مسجد سلیمان و مس کرمان برگزار شد که در این دیدار تیم نفت با نتیجه ۲ بر یک حریفش را شکست داد.
نفت با این برد ۲۹ امتیازی شد و جایگاهش را در صدر جدول مستحکمتر کرد.
سایر مسابقات این هفته، روز گذشته برگزار شده بود.
نتایج هفته دوازدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است:
* نفت مسجد سلیمان ۲ - مس کرمان یک
* مس رفسنجان یک - برق جدید شیراز ۲
* خونه به خونه یک – راه آهن صفر
* آلومینیوم اراک صفر – گل گهر سیرجان یک
* صبای قم صفر – اکسین البرز یک
* بادران تهران یک – نساجی مازندران صفر
* فجر سپاسی ۲ – ملوان انزلی یک
* ماشین سازی ۲ – شهرداری ماهشهر یک
* ایران جوان بوشهر ۲ – شهرداری تبریز یک
جدول مسابقات لیگ دسته اول فوتبال به این ترتیب است:
۱ - نفت مسجد سلیمان ۲۹ امتیاز
۲- برق شیراز ۲۴ امتیاز
۳- نساجی مازندران ۲۳ امتیاز
۴- خونه به خونه ۲۰ امتیاز
۵- بادران تهران ۲۰ امتیاز
-------------
۱۶- صبای قم ۹ امتیاز
۱۷- شهرداری تبریز ۷ امتیاز
۱۸- راه آهن ۲ امتیاز
