۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۱۸

هفته دوازدهم لیگ دسته اول؛

پیروزی نفت مسجد سلیمان مقابل مس کرمان

تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان با پیروزی برابر مس کرمان به صدرنشینی خود در لیگ دسته اول ادامه داد و فاصله امتیازاتش را با تیم‌های دیگر بیشتر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته دوازدهم لیگ دسته اول از ساعت ۱۵ امروز چهارشنبه بین دو تیم نفت مسجد سلیمان و مس کرمان برگزار شد که در این دیدار تیم نفت با نتیجه ۲ بر یک حریفش را شکست داد.

نفت با این برد ۲۹ امتیازی شد و جایگاهش را در صدر جدول مستحکمتر کرد.

سایر مسابقات این هفته، روز گذشته برگزار شده بود.

نتایج هفته دوازدهم لیگ دسته اول به شرح زیر است:

* نفت مسجد سلیمان ۲ - مس کرمان یک

* مس رفسنجان یک - برق جدید شیراز ۲

* خونه به خونه یک – راه آهن صفر

* آلومینیوم اراک صفر – گل گهر سیرجان یک

* صبای قم صفر – اکسین البرز یک

* بادران تهران یک – نساجی مازندران صفر

* فجر سپاسی ۲ – ملوان انزلی یک

* ماشین سازی ۲ – شهرداری ماهشهر  یک

* ایران جوان بوشهر ۲ – شهرداری تبریز  یک

جدول مسابقات لیگ دسته اول فوتبال به این ترتیب است:

۱ - نفت مسجد سلیمان ۲۹ امتیاز
۲- برق شیراز ۲۴ امتیاز
۳- نساجی مازندران ۲۳ امتیاز 
۴- خونه به خونه ۲۰ امتیاز 
۵- بادران تهران ۲۰ امتیاز
-------------
۱۶- صبای قم ۹ امتیاز
۱۷- شهرداری تبریز ۷ امتیاز
​۱۸- راه آهن ۲ امتیاز

