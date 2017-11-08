محموله کنجاله سویای قاچاق درچهارمحال و بختیاری توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری انتظامی چهارمحال و بختیاری، غلام عباس غلامزاده گفت: دراجرای طرح تشدید برخورد با قاچاقچیان کالا، ماموران فرماندهی انتظامی بروجن با هماهنگی مقام قضائی در محور لردگان به بروجن اقدام به انجام عملیات کنترل خودروهای عبوری کردند.

وی افزود: با همکاری ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی استان در طی این عملیات دو تریلی کشنده مشکوک به حمل کالای قاچاق متوقف شدند.

غلامزاده بیان کرد: در بازرسی از این خودروها ۵۰ تن کنجاله سویا به ارزش یک میلیارد ریال کشف و دو نفر نیز در این رابطه دستگیر شدند.