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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۷:۴۹

‍ ‍ ‍ پایان برداشت عسل پاییزه در زنبورستان‌های گیلانغرب؛

۱۷ تن عسل پاییزه از زنبورستان‌های گیلانغرب برداشت شد

۱۷ تن عسل پاییزه از زنبورستان‌های گیلانغرب برداشت شد

کرمانشاه- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب گفت: ۱۷ تن عسل پاییزه از زنبورستان‌های شهرستان گیلانغرب برداشت شد.

 پاشا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:  ۱۷ تن عسل پاییزه از زنبورستان‌های شهرستان گیلانغرب برداشت شد.

وی بیان کرد: این مقدار عسل تولیدی نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد افزایش یافته است، علت این افزایش تولید اجرای سیستم‌های نوین آبیاری کشاورزی در اراضی پایاپ سدها که موجب تنوع کشت محصول گردیده است، می‌باشد.

 مرادی گفت: درحال حاضر ۴۱ مزرعه ثابت و بومی با ۳ هزار و ۱۹۷ کلنی و تولید سالیانه ۵۲ تن عسل در این شهرستان فعالیت دارند.

وی همچنین افزود: تعداد ۳۷ مزرعه مهاجر با ۴ هزار و ۹۱۶ کلنی و تولید سالیانه ۱۳۰ تن عسل در این شهرستان سرشماری شده اند.

مرادی افزود: در شهرستان گیلانغرب سالیانه ۱۳۴ هزار تن انواع محصولات کشاورزی و دامی تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.

کد مطلب 4139004

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