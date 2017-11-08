عملکرد یک بانک در پرداخت اعتباربه واحدهای تولیدی رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی بعد از ظهر امروز در چهل و هشتمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کردستان که در استانداری برگزار شد، گفت: تنها یکی از بانک ها در بحث پرداختی به واحد های تولیدی آمار صفر را دارد.

وی با بیان اینکه منطق ریاضی توجیهات عدم پرداخت اعتبار به واحد های تولیدی را نمی پذیرد، افزود: عملکرد این بانک رضایت بخش نیست و امیدواریم از روز شنبه در راستای پرداخت این موارد تلاش کند.

فیروزی گفت: از روز شنبه کارگروهی به منظور بررسی تک تک پرونده های معرفی شده برای پرداخت اعتبار به پروژه ها در تمامی بانک ها مستقر خواهند شد.

به گفته وی، این کارگروه تنها یک هفته زمان دارد تا گزارشات خود را در مورد تمامی این پرونده ها به شخص استاندار اعلام کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان عنوان کرد: سیستم بانکی کشور قوانین و مقررات خود را دارد و می بایست اجرایی شود اما رویه هایی نیز وجود دارد که با وجود این قوانین و مقررات به رفع موانع تولید کمک می کند.

وی افزود: در استان کردستان نیز بر اساس نظرات کارشناسان داخلی یا استفاده از تجارب دیگر استان ها از این رویه ها برای تسهیل بخشی در تولید استان بهره گرفته شود.