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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۴۹

عضو شورای اسلامی گرگان:

اربعین پیام آزادگی و وفای به عهد است

اربعین پیام آزادگی و وفای به عهد است

گرگان- عضو شورای اسلامی شهرستان گرگان گفت: اربعین حرکت بزرگ و پیام آزادگی، وفای به عهد و خدمت به مردم است.

ناصر گرزین، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که اربعین یک اتفاق بسیار بزرگ در جهان اسلام است، اظهار کرد: اربعین حسینی یک هم صدایی در وحدت جهانی، یک نماد ایثار و همبستگی مسلمانان در کل جهان است که دل مسلمانان را به هم نزدیک می کند.

عضو شورای اسلامی شهرستان گرگان گفت: اربعین حرکت بزرگ، پیام آزادگی وفای به عهد است و پیام خدمت به مردم را دارد.

وی تصریح کرد: هرساله با فرا رسیدن اربعین حسینی موکب هایی از شهرستان گرگان برای خدمات رسانی به زائرین به کربلا عازم می شوند که در همین راستا شورای اسلامی شهرستان گرگان مساعدت هایی  را دارد.

کد مطلب 4139013

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