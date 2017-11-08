  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۰۴

سرپرست ورزش و جوانان استان قزوین:

تعداد تشکل های جوانان در استان قزوین ۴ برابر شده است

تعداد تشکل های جوانان در استان قزوین ۴ برابر شده است

قزوین- سرپرست ورزش و جوانان استان قزوین گفت: تعداد سمن ها وتشکل های مردمی جوانان در استان چهار برابر شده و به ۶۰ مورد رسیده و امسال نیز ۲۰ تشکل جدید فعالیت خود را آغاز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علایی مقدم عصر چهارشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان استان قزون که با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان در استانداری برگزار شد اظهارداشت: قزوین در اجرای طرح «بسوی آینده» به عنوان پایلوت انتخاب شده و در این راستا بیش از یک هزار جوان را با مشاغل آشنا کرده ایم.

سرپرست اداره ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: امروز خانه جوان در قزوین پس از نوسازی مورد استفاده قرار گرفت تا بتواند محلی مناسب برای حضور جوانان و ارائه ایده های آنها برای تصمیم گیری مدیران باشد.

وی اضافه کرد: با افزایش ۴۰۰ درصدی سمن های جوانان میتوان امیدوار بود که روند توسعه این نهادهای مردمی روبه رشد بوده هرچند این کمیت همچنان باید افزایش یابد.

۴ برابر شدن سمن های قزوین

علایی مقدم اضافه کرد: تعداد سمن های استان قزوین در حوزه ورزش و جوانان در دولت یازدهم از ۱۵ مورد به ۶۰ مورد افزایش یافته و تلاش می کنیم تا پایان سال این تعداد به ۸۰ سمن برسد.

وی اظهارداشت: استفاده از سمن ها و تشکل های مردم نهاد در شهرها و روستاها و نیز شهرستانهای استان در اولویت قرار داردو امسال آن را با جدیت دنبال می کنیم.

سرپرست اداره ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: ۶۵ درصد مصوبات ستاد ساماندهی استان اجرایی شده و ۴۱ طرح حمایتی هم در سال گذشته اجرا شده و مراسم تجلیل از نخبگان در اولویت بوده و تاکنون از ۲۰۰ جوان نخبه تقدیر کرده ایم.

علایی مقدم گفت: در استان جوانان نخبه و فعال زیادی داریم که حرف های زیادی برای گفتن دارند اما باید آنها را باور کنیم و با سپردن مسئولیتهای مهم به آینده سازان کشور آنها در مدیریت مشارکت دهیم.

وی خواستار اختصاص ساختمان برای راه اندازی خانه جوان در مناطق مختلف استان هم شد.

کد مطلب 4139018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها