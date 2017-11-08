تعداد تشکل های جوانان در استان قزوین ۴ برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علایی مقدم عصر چهارشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان استان قزون که با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان در استانداری برگزار شد اظهارداشت: قزوین در اجرای طرح «بسوی آینده» به عنوان پایلوت انتخاب شده و در این راستا بیش از یک هزار جوان را با مشاغل آشنا کرده ایم.

سرپرست اداره ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: امروز خانه جوان در قزوین پس از نوسازی مورد استفاده قرار گرفت تا بتواند محلی مناسب برای حضور جوانان و ارائه ایده های آنها برای تصمیم گیری مدیران باشد.

وی اضافه کرد: با افزایش ۴۰۰ درصدی سمن های جوانان میتوان امیدوار بود که روند توسعه این نهادهای مردمی روبه رشد بوده هرچند این کمیت همچنان باید افزایش یابد.

۴ برابر شدن سمن های قزوین

علایی مقدم اضافه کرد: تعداد سمن های استان قزوین در حوزه ورزش و جوانان در دولت یازدهم از ۱۵ مورد به ۶۰ مورد افزایش یافته و تلاش می کنیم تا پایان سال این تعداد به ۸۰ سمن برسد.

وی اظهارداشت: استفاده از سمن ها و تشکل های مردم نهاد در شهرها و روستاها و نیز شهرستانهای استان در اولویت قرار داردو امسال آن را با جدیت دنبال می کنیم.

سرپرست اداره ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: ۶۵ درصد مصوبات ستاد ساماندهی استان اجرایی شده و ۴۱ طرح حمایتی هم در سال گذشته اجرا شده و مراسم تجلیل از نخبگان در اولویت بوده و تاکنون از ۲۰۰ جوان نخبه تقدیر کرده ایم.

علایی مقدم گفت: در استان جوانان نخبه و فعال زیادی داریم که حرف های زیادی برای گفتن دارند اما باید آنها را باور کنیم و با سپردن مسئولیتهای مهم به آینده سازان کشور آنها در مدیریت مشارکت دهیم.

وی خواستار اختصاص ساختمان برای راه اندازی خانه جوان در مناطق مختلف استان هم شد.