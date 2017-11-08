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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۱۳

تشدید تحریم های آمریکا علیه کوبا

تشدید تحریم های آمریکا علیه کوبا

وزارت خزانه داری آمریکا از سخت تر شدن تحریم های این کشور، علیه کوبا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های این کشور علیه کوبا را تشدید کرد. 

دولت آمریکا با اعلام محدودیت‌های جدیدی علیه کوبا، تحریم‌های اعمالی علیه این کشور را سخت تر کرد.

این تحریم‌ها با هدف اعمال محدودیت بر هرگونه تجارت شرکت‌های آمریکایی با کوبا و سفر آمریکایی‌ها به این کشور است تا کوبا نتواند از منافع آن برای موارد  نظامی استفاده کند.

«استیون منوچین» وزیر خزانه داری آمریکا درخصوص این تحریم ها گفت: اقدامات ما علیه کوبا سخت تر شده است تا از تعامل اقتصادی با ارتش کوبا جلوگیری کنیم و از دولت این کشور بخواهیم تا به مردم کوبا آزادی سیاسی و اقتصادی بیشتری بدهد. 

کد مطلب 4139025

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