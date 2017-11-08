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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۱۷

در کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مطرح شد؛

لزوم پیگیری برای ایجاد واحدهای تولیدی کوچک در پاوه

لزوم پیگیری برای ایجاد واحدهای تولیدی کوچک در پاوه

کرمانشاه- در نشست کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی، پیگیری برای ایجاد واحدهای تولیدی کوچک در پاوه مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی به ریاست نعمت الله حقیقی رئیس سازمان صعنت، معدن و تجارت استان، علی اسماعیلی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت، سجادی راد؛ معاون بازرسی و نظارت، نمایندگان تعزیرات حکومتی، اداره نظارت بر اماکن عمومی، اصناف و سایر اعضاء کمیسیون برگزار شد.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: علی رغم تلاش های مجدانه مدیران استانی متاسفانه مرز خسروی برای تردد زوار امام حسین(ع) بازگشایی نشد.

حقیقی افزود: که البته این مشکل هم از جانب طرف عراقی بوده ولی به هر حال سعی کنیم از زوار کربلای معلی که از استان تردد میکنند به نحو احسن پذیرایی نموده و نظارت ویژه ای در مسیر تردد صورت گیرد که این خود یک نوع عبادت است.

‌ در این جلسه عنوان شد که ضوابط صنفی باید تغییرات ساختاری داشته باشد و خوشه های مبتنی بر صنف تشکیل گردد.

 پیگیری برای تشکیل شهرک صنفی از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود، همچنین عنوان شد که در شهرستان پاوه با توجه به وضعیت جغرافیایی،  واحدهای تولیدی کوچک ایجاد شود که این امر همت مسئولان را میخواهد و معاون امور  بازرگانی واصناف باید پیگیر این موضوع باشند.

کد مطلب 4139029

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