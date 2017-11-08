جوان بهترین فرصت برای آبادانی و توسعه و مدیریت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان استان قزوین که با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان در استانداری برگزار شد اظهارداشت: ظرفیت جوانان کشور درعرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، علمی بی بدیل است و یک اهرم قدرت تلقی می شود.

وی اضافه کرد: جوان مانند رود خروشانی است که اگرمهار شود پر از انرژی است و اگر رها شود ویران کننده می شود و می تواند آسیب های زیادی به کشور وارد کند.

معاون اقتصادی استانداری یادآورشد: در کشور ۴ وزارتخانه درگیر مسائل جوانان هستند که اهمیت آن را نشان می دهد اما باید بتوانیم از این ظرفیت بخوبی در مسیر توسعه استفاده کنیم.

حبیبی اضافه کرد: شهید حججی از جوانان حماسه سازی است که تاریخ کربلا را برای ما زنده کردونشان داد باتربیت درست می توانیم اینگونه جوانان را در مسیر تعالی کشور الگو قرار دهیم.

معاون اقتصادی استانداری قزوین اظهارداشت: در بخش آموزشی خوشبختانه بسترهای مناسبی در استان و کشور مهیاشده و ظرفیت برای همه نوع استعداد فراهم است.

ظرفیت جوانان بموقع استفاده شود

وی تصریح کرد: باید از ظرفیت جوانان بموقع استفاده شود تا این انرژی هدر نرود و سرخورده نشود لذا اگر این گروه در برنامه ریزی مدیران جدی گرفته شود می تواند دستاوردهای خوبی برای کشور داشته باشد.

حبیبی اضافه کرد: از نیازهای اساسی جوانان نباید غافل شویم و در کنار پرداختن به مسئولیت پذیری لازم است به اشتغال، مسکن، ازدواج و تحصیل آینده سازان کشور هم توجه کنیم.

وی گفت: نباید به امور جوانان به صورت یک بعدی نگاه شود و فکر کنیم اگر چند جوان مدیر شدند و یا مسئولیت پذیرفتند دیگر همه مسائل حل شده است.

پرداخت ۱۰۷ میلیارد تومان وام ازدواج

حبیبی یادآورشد: در استان قزوین شاهد کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی هستیم که بیانگر توجه مسئولان به وضعیت اشتغال جوانان تحصیل کرده است.

وی بیان کرد: در نرخ بیکاری دانشگاهیان در رده هشتم کشوری هستیم و در ایجاد اشتغال با جدیت وارد کار شده ایم.

حبیبی اضافه کرد: در نیمه اول امسال ۱۰ هزار و ۷۲۲ نفر توانستند ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج دریافت کنند.