امضاء تفاهمنامه همکاری بین ۴ کشور ایران، روسیه، آذربایجان وبلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، بر اساس مفاد این تفاهم نامه، طرف ها توافق کردند تا ۲۵ دسامبر سال جاری در خصوص نرخ حمل و نقل برای سال ۲۰۱۸ میلادی از جمله شرایط حمل و نقل محموله ها در کانتینر های ۲۰ و ۴۰ فوت با وزن ۳۰ناخالص تن تبادل نظر کنند.

طرفها همچنین با پیشنهادات جمهوری آذربایجان در زمینه بررسی مساله جذب محموله ها از حمل و نقل جاده ای به حمل و نقل ریلی در مسیر روسیه – جمهوری آذربایجان و ایران موافقت کردند.

جمهوری اذربایجان و روسیه از هیات ایران درخواست کردند تا ظرفیت های آتی حمل و نقل محموله ها از ایران به روسیه از طریق جمهوری آذربایجان را با هدف هماهنگ کردن آن با ظرفیت‌های حمل و نقل بالعکس، بررسی کند.

طرف ایران نیز موافقت کرد آمار و ارقام درباره ظرفیت های حمل و نقل و فرستندگان بالقوه محموله از طریق دالان شمال – جنوب را ارایه کند و حاضران دیگر این گروه کاری نیز موافقت کردند اطلاعات مشابه را در نشست آتی ارایه کنند.

طرفها همچنین موافقت کردند مساله دست یابی به ظرفیت محموله ها از خلیج فارس و هند برای حمل و نقل ترانزیتی از طریق خاک ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه وبلاروس به اروپا از جمله اروپای شمالی و بالعکس را بررسی کنند.

ایران در این ارتباط مسئول سازماندهی دیدار، تجار و صادر کنندگان و دریافت کنندگان محموله ها از هند تا ماه ژانویه - دی ماه - سال ۲۰۱۸ میلادی شد.

نهادهای راه آهن جمهوری آذربایجان، ایران، روسیه و بلاروس شرکت های لجستیکی را برای اجرای عملیات حمل و نقل در مسیر شمال – جنوب را مشخص کردند.

طرفها همچنین درباره بررسی ایجاد سیستم واحد اطلاع رسانی برای ارایه اطلاعات لازم به شرکت کنندگان در حمل و نقل محموله ها در باره حرکت واگن و کانتینرهای خالی و بارگیری شده در مسیر دالان شمال – جنوب به توافق رسیدند.‌چهار کشور حاضر در این نشست تصمیم گرفتند اجلاس بعدی را در دهه سوم ماه دسامبر - اوایل دی ماه - ۲۰۱۷ میلادی برگزار کنند.