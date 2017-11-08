کره شمالی برنامه موشکی خود را تعلیق کند/آمریکا قابل پیش بینی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت آلمان امروز از دولت کره شمالی درخواست کرد تا برنامه موشکی خود را به حال تعلیق درآورده و پیشنهاد آمریکا برای مذاکره در مورد برنامه ای هسته ای این کشور را بپذیرد.

بر اساس این گزارش، بیانیه صادر شده از سوی وزارت خارجه آلمان چند ساعت پس از آن صادر شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دولت کره شمالی را «رژیمی سرکش» خطاب کرد که به گفته وی در خطر نابودی قرار دارد.

وزارت خارجه آلمان در عین حال، سیاست خارجی دولت ترامپ را غیر قایل پیش بینی دانسته و تاکید کرد که این غیر قابل پیش بینی بودن در برخی حوزه ها به خصوص در زمینه سیاست های تجاری نمایان تر به نظر می رسد.

لازم به ذکر است اتحادیه اروپا و دولت های ارشد این اتحادیه ازجمله دولت های آلمان و فرانسه تاکنون بارها بر لزوم حل مشکل بحران کره شمالی از طریق مذاکره تاکید کرده و از ترامپ خواسته اند تا طرح خود برای جنگ احتمالی با کره شمالی را کنار بگذارد؛ موضوعی که تاکنون ترامپ نسبت به آن امتناع کرده و همواره در سخنان خود کره شمالی را به جنگ تهدید می کند.