تصویب تحریم تسلیحاتی اتحادیه اروپا علیه ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از تصویب تحریم های جدید تسلیحاتی اتحادیه اروپا علیه ونزوئلا خبر داد.

گفته می شود این تحریم های اتحادیه اروپا در پی دستور اجرایی دونالد ترامپ در خصوص اعمال تحریم های جدید مالی آمریکا علیه دولت ونزوئلا به تصویب رسیده اند.

تحریم های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ونزوئلا به بهانه متوسل شدن دولت این کشور به زور برای آرام کردن شورش های خیابانی ناشی از تصمیم دادگاه عالی ونزوئلا برای کاهش قدرت پارلمان این کشور صورت گرفته است.

لازم به ذکر است در درگیری های خیابانی مذکور میان نیروهای امنیتی ونزوئلا و معترضان دستکم 120 تن از شهروندان این کشور جان خود را از دست داده اند.