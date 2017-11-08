دیده بان حقوق بشر: عامل سیاسی در بازداشتهای عربستان دخیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، دیده بان حقوق بشر احتمال داد که بازداشت های اخیر در عربستان که طی آن دهها نفر بازداشت شدند به نزاع های سیاسی مربوط باشد.

ساره ویتسون مدیر بخش خاورمیانه ای این سازمان اعلام کرد: ایجاد دستگاه جدید ضد فساد و موج بازداشت ها در نیمه شب نگرانی هایی را درباره اینکه مقامات سعودی دست به بازداشت های بی اساس زده اند را ایجاد می کند. رسانه های سعودی این اقدامات را در راستای مبارزه محمد بن سلمان با فساد می دانند اما این بازداشت ها بیشتر به نزاع های سیاسی مربوط است.

سازمان دیده بان حقوق بشر از مقامات سعودی خواست که علت بازداشت را مشخص کنند و ادله و شواهد ضد همه شخصیت های مربوطه ارائه کنند و حقوق قانونی آنها را تضمین کنند.