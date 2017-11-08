مسیر زائران اربعین حسینی در سرپل ذهاب پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه اربعین حسینی، مسیر زائران اربعین حسینی در شهرستان سرپل ذهاب پاکسازی شد.

شهرام مظفری زاده رئیس اداره محیط زیست شهرستان سرپل ذهاب در این خصوص اظهار داشت: به منظور اجرای طرح احکام مجازات جایگزین حبس در جهت پاکسازی مسیر زائران اربعین حسینی، هر روز مسیری ازمحل عبور و تردد زائران در این شهرستان با نظارت این اداره به صورت مطلوب پاکسازی می‌شود.

مظفری زاده افزود: ازجمله مسیرهای پاکسازی شده در چند روز اخیر میتوان به مسیر سرپل ذهاب به سمت قصر شیرین و بالعکس و مسیرجاده قصرشیرین به دالاهو اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: این طرح به طور چشمگیری موجب جمع آوری زباله در مسیر حاشیه جاده شده است و میتواند موجب تنویر افکار عمومی و پاسداشت طبیعت و خودداری از ریختن زباله در دراز مدت گردد.