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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۳۵

همزمان با اربعین شهادت امام حسین(ع)؛

زیارت اربعین در موکب های ایرانی مستقر در کربلا و نجف قرائت می‌شود

زیارت اربعین در موکب های ایرانی مستقر در کربلا و نجف قرائت می‌شود

رئیس کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین گفت: همزمان با اربعین شهادت امام حسین(ع)؛ زیارت اربعین در موکب های ایرانی مستقر در کربلا و نجف قرائت می‌شود.

حجت الاسلام حمید احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امشب ۱۷ آبان ماه همزمان با شب اربعین شهادت امام حسین(ع)؛ هیئت عزاداری بزرگ زائران ایرانی از مقابل کنسولگری ایران به سمت حرم امام حسین(ع) حرکت می کند، اظهار داشت: این دسته عزاداری تا ساعت ۱۲ شب وارد صحن امام حسین(ع) می شود.

وی تصریح کرد: ان شاء الله با حضور باشکوه و عظمت زائران در این دسته عزاداری، اتحاد، وحدت و همگرایی مردم ایران به نمایش گذاشته می شود.

رئیس کمیته فرهنگی ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه فردا صبح ۱۸ آبان ماه نیز همایش «اربعین و مقاومت اسلامی» را خواهیم داشت، تصریح کرد: در اجرای این همایش، اندیشمندان جهان اسلام در سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبری گرد هم می آیند.

حجت الاسلام احمدی با تاکید بر اینکه اربعین و تقویت گفتمان مقاومت، اربعین و مقاومت اسلامی، موانع تقویت گفتمان مقاومت از جمله مباحثی است که در این همایش مطرح می شود، افزود: اندیشمندان و زائرانی از کشورهای مختلف شبه قاره، ایران، عراق، کشورهای آفریقایی و اروپایی در این همایش حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه فردا همزمان با اربعین حسینی مراسم عزاداری در موکب های بزرگ کربلا و نجف را خواهیم داشت، گفت: قرائت زیارت اربعین در موکب های ایرانی از دیگر برنامه های کمیته فرهنگی اربعین در فردا خواهد بود.

کد مطلب 4139063

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