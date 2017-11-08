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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۳۰

فرمانده انتظامی خوزستان خبر داد: 

هیچ زائری بدون ویزا از کشور خارج نشد

هیچ زائری بدون ویزا از کشور خارج نشد

شلمچه – فرمانده انتظامی استان خوزستان گفت: در جریان عملیات اربعین از طریق مرزهای خوزستان، هیچ زائری بدون ویزا از کشور خارج نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر عباس زاده عصر امروز در جریان بازدید از مرز شلمچه در جمع خبرنگاران با مطلوب خواندن خدمات رسانی نیروهای انتظامی در مرزهای استان افزود: این روند تا بازگشت کامل زائران از عراق ادامه دارد. 

وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از یک میلیون زائر از مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان به عراق سفر کرده اند، اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده تمام تمهیدات لازم برای بازگشت آسان زائران اربعین اتخاذ شده است. 

سردار عباس زاده، نظم و انضباط موجود در مرزهای خوزستان را مطلوب خواند و تصریح کرد: تاکنون هیچ گزارشی از وجود ناامنی و یا مشکل انتظامی در شلمچه و چذابه گزارش نشده است. 

فرمانده نیروی انتظامی خوزستان با اشاره به موج بازگشت زائران از عراق به کشور گفت: زائرانی که پس از بازگشت به کشور قصد سفر به شهرهای خود با خودرو شخصیشان را دارند با صبر و حوصله رانندگی کنند و از رانندگی با سرعت زیاد و یا گرفتن سبقت غیر مجاز  به طور جدی خودداری کنند.

سردار عباس زاده با بیان اینکه نیروی انتظامی و مرزبانی خوزستان به طور جدی از خروج زائران فاقد گذرنامه معتبر و ویزا خودداری می کنند، افزود:  تاکنون اجازه خروج هیچ زائر بدون روادید و گذرنامه از مرزهای شلمچه و چذابه داده نشده است و این روند تا پایان بازگشت کانل زائران به کشور ادامه دارد.
 

کد مطلب 4139065

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