۲۳ هزار فرصت شغلی در حمل و نقل خوزستان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر رحمانی ظهر امروز در آیین تودیع خود و معارفه مدیرکل جدید اداره راه و شهرسازی خوزستان اظهار کرد: قصد ندارم درباره عملکرد این دوره از مدیریت خود گزارشی بدهم اما در خصوص کارهایی که باید انجام می شد ولی عملی نشد، از مردم استان خوزستان عذرخواهی می کنم.

وی با بیان اینکه بارها عنوان کرده ام که خوزستان یعنی‌ همه کشور و همه کشور یعنی خوزستان گفت: در سال ۹۳ در جلسه ای با حضور وزیر، استاندار وقت و نمایندگان مجلس، برای استان در حوزه راه برنامه ای ۲۰ ساله ارائه شد.

مشاور استاندار خوزستان تاکید کرد: خوزستان باید مورد توجه وزارتخانه ها به خصوص وزارت راه و شهرسازی باشد و از آنجایی که به واسطه جایگاهی که خوزستان در حوزه حمل و نقل دارد باید قبول کرد که این استان می تواند در خروح از رکود اقتصادی نقش موثری داشته باشد.

رحمانی عنوان کرد: تعداد ۲۳ هزار فرصت شغلی در بخش حمل و نقل استان وجود دارد و اگر نبود فعالیت بخش خصوصی، این میزان فرصت شغلی حفظ نمی شود و این در حالی است که همین بخش خصوص در زمینه حمل و نقل یک هزار میلیارد تومان طلب دارد.

مدیرکل سابق اداره راه و شهرسازی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس باید همکاری و کمک کنند تا اعتبارات پروژه ها از استان خارج نشوند، بیان کرد: طی مطالعاتی که صورت گرفته، احداث پنج هزار کیلومتر راه انجام و حدود سه هزار کیلومتر آن نهایی و از مقدار دو هزار کیلومتر از این میزان قرار داد دارند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه از اداره کل راه و شهرسازی رفته ام، اما همچنان در استان هستیم و به عنوان مشاور استاندار در خدمت مردم و دیگر مدیران هستیم.

مدیرکل سابق راه و شهرسازی خوزستان با تاکید بر اینکه برای آینده برنامه های کاری در دست انجام دارم، عنوان کرد: از این فرصت برای خدمت به مردم استفاده خواهم کرد.

رحمانی همچنین از اعضای شورای اداری و برنامه ریزی استان خواست تا با کمال صمیمیت با مدیرکل جدید اداره راه و شهرسازی برای انجام وظایف و ماموریت ها همکاری کنند.

مدیرکل سابق اداره راه و شهرسازی در خصوص عدم حضور استاندار در این مراسم نیز بیان کرد: استاندار به دلیل ماموریت کاری در امیدیه نتوانست امروز در این مراسم حاضر شوند.

در ادامه این مراسم نیز، مدیرکل جدید اداره راه و شهرسازی خوزستان از رحمانی خواست تا وی را در انجام امورات راهنمایی کند.

عباس پورسلان بیان کرد: از اعتمادی که وزیر راه و شهرسازی داشته است ممنونم و امیدوارم با تلاش و پیگیری هایی که انجام خواهد شد بتوانیم بخشی از مشکلات استان برطرف شود.

مدیرکل جدید راه و شهرسازی خوزستان افزود: رسانه ها نیز در تحقق اهداف و برنامه های این اداره کل بسیار موثر خواهند بود و امیدواریم این تعامل و همکاری ها بیش از پیش ادامه داشته باشند.

