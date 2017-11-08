  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۹:۴۳

رئیس پلیس امنیت عمومی سیستان و بلوچستان:

بیش از ۲۷ هزار قلم داروی قاچاق در زاهدان کشف شد

بیش از ۲۷ هزار قلم داروی قاچاق در زاهدان کشف شد

زاهدان - رئیس پلیس امنیت عمومی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۲۷ هزار و ۶۱۸ قلم داروی قاچاق در شهرستان زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی محمدی در بیان جزئیات دقیق این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه افرادی سود جو اقدام به وارد کردن داروهای قاچاق و فروش آن در سطح واحدهای صنفی در شهر زاهدان می کنند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی محل دپوی بار قاچاق را شناسایی و در بازدید از این مکان مقدار ۲۷ هزار و ۶۱۸ قلم انواع داروی قاچاق به ارزش ۵۵۲ میلیون ریال کشف کردند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پلیس با افراد سودجو که با وارد کردن داروهای قاچاق سلامت افراد جامعه را به خطر می اندازند برخورد قاطع و عرصه را بر آن ها تنگ خواهد کرد.

کد مطلب 4139075

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها