بیش از ۲۷ هزار قلم داروی قاچاق در زاهدان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علی محمدی در بیان جزئیات دقیق این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه افرادی سود جو اقدام به وارد کردن داروهای قاچاق و فروش آن در سطح واحدهای صنفی در شهر زاهدان می کنند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی محل دپوی بار قاچاق را شناسایی و در بازدید از این مکان مقدار ۲۷ هزار و ۶۱۸ قلم انواع داروی قاچاق به ارزش ۵۵۲ میلیون ریال کشف کردند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پلیس با افراد سودجو که با وارد کردن داروهای قاچاق سلامت افراد جامعه را به خطر می اندازند برخورد قاطع و عرصه را بر آن ها تنگ خواهد کرد.