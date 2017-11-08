رشد کیفی زیرساخت های مرز چذابه

سردار ولی مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در چذابه اظهار کرد: خوشبختانه زیرساخت های خدمات رسانی به زائران حسینی در مرز چذابه امسال نسبت به سال گذشته بسیار خوب است و شاهد رشد کیفی بوده است.

وی افزود: روز گذشته مقام معظم رهبری مطالب و منویات بسیار ارزشمندی در ارتباط با حماسه اربعین بیان فرمودند که می توان از این منویات بهره مند شد.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: به نظر من هر چقدر مراسم اربعین از طریق مردم ایران بهتر و باشکوه تر برگزار شود یک عاشورای خوبی است برای نسل جدید که بداند امام حسین (ع) با چه هدفی رفتند و ما به عنوان راهروان آنها باید راه آنها را ادامه بدهیم.