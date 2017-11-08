مجوز نصب ۵۰۵ صندوق صدقه جدید در اردبیل صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل شامگاه چهارشنبه در جلسه علنی شورای شهر گفت: نامهای از سوی شهرداری برای فعالیت صدور مجوز فعالیت ۵۰۵ صندوق صدقه مربوط به انجمن بیماران کلیوی در کمیسیون مربوطه بررسی شده و با موافقت کمیسیون در جلسه علنی مطرح میشود.
علیرضا پوستی تصریح کرد: پیش از این ۵۰۵ صندوق متعلق به انجمن بیماران کلیوی نصب شده که ضروری است برای فعالیت آن مجوز صادر شود.
وی با بیان اینکه ساماندهی صندوقهای صدقات در سطح شهر ضروری است و این مهم از دوره چهارم شورای شهر در دستور کار بوده اضافه کرد: قرار است وضعیت صندوقها بررسی شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با تأکید به اینکه هیچ صندوق جدیدی در سطح شهر اضافه نمیشود، اضافه کرد: مجوز فعالیت به صندوقهایی که قبلاً نصب شده صادر میشود.
در این جلسه عضو شورای اسلامی شهر اردبیل نیز تصریح کرد: اینکه هر انجمن خیریهای در سطح شهر صندوق نصب کند رویه صحیحی نیست.
یعقوب عزیززاده با بیان اینکه ساماندهی صندوقهای صدقات ضروری است و لازم است نسبت به تجمیع و الکترونیکی کردن اقدام شود، ادامه داد: لازم است در جلسه مشترکی با تمامی نهادهای خیریه موضوع ساماندهی صندوقها بررسی شود.
در عین حال عضو دیگر شورای شهر نیز با بیان اینکه صندوقهای صدقات نیازمند ساماندهی است، اضافه کرد: متأسفانه دیده میشود که کمیته امداد در هر ۱۰۰ متر صندوق صدقه نصب کرده و حتی در مناطق حساس شهری تعداد صندوقها بیشتر است.
رحیم آقازاده با بیان اینکه بنده اعتراضی به صدور مجوز فعالیت صندوقهای انجمن حمایت از بیماران کلیوی ندارم، ادامه داد: با این وجود در برخی مواقع مردم معترض به تعداد صندوقها هستند.
وی افزود: ضروری است صندوقها به صورت کارشناسی و با نگاهی به ضرورتهای مبلمان شهری ساماندهی شود.
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