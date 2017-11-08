سید علی مرعشی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این روزها اوج فعالیت همکاران ما در مراکز جمعیت هلال احمر است، اظهار داشت: این ساعات پیک مراجعه به درمانگاه ها است اما خوشبختانه روند درمانی زائران روان و آرام است.

وی با بیان اینکه مشکل بیماری حاد و جدی و اپیدمی خاصی وجود ندارد، تصریح کرد: تنها شاهد مشکلات گوارشی و عضلانی برای زائران هستیم که با توجه به طول مسیر راهپیمایی سنگین، امری عادی است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ایران با بیان اینکه زائران دوست دارند بلافاصله بعد از اربعین به کشور برگردند که این موضوع مشکلات تصادفات جاده ای را تشدید می کند، افزود: هرگونه تلاش برای زودتر برگشتن می تواند سبب خطراتی شود، لذا از زائران می خواهیم صبر ار سرلوحه قرار دهند.