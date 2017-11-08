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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۵۰

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت خبر داد:

پیک مراجعه زائران به درمانگاه‌ها / بروز مشکلات گوارشی و عضلانی

پیک مراجعه زائران به درمانگاه‌ها / بروز مشکلات گوارشی و عضلانی

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه این روزها پیک مراجعه زائران به درمانگاه‌ها را داریم، گفت: شاهد بروز مشکلات گوارشی و عضلانی در بین زائران هستیم.

سید علی مرعشی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این روزها اوج فعالیت همکاران ما در مراکز جمعیت هلال احمر است، اظهار داشت: این ساعات پیک مراجعه به درمانگاه ها است اما خوشبختانه روند درمانی زائران روان و آرام است.

وی با بیان اینکه مشکل بیماری حاد و جدی و اپیدمی خاصی وجود ندارد، تصریح کرد: تنها شاهد مشکلات گوارشی و عضلانی برای زائران هستیم که با توجه به طول مسیر راهپیمایی سنگین، امری عادی است.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ایران با بیان اینکه زائران دوست دارند بلافاصله بعد از اربعین به کشور برگردند که این موضوع مشکلات تصادفات جاده ای را تشدید می کند، افزود: هرگونه تلاش برای زودتر برگشتن می تواند سبب خطراتی شود، لذا از زائران می خواهیم صبر ار سرلوحه قرار دهند.

کد مطلب 4139100

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