گزارش سازمان ملل در خصوص «خان شیخون» سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «میخائیل اولیانوف» رئیس دپارتمان کنترل تسلیحات و عدم اشاعه هسته ای وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو معتقد است تحقیقات انجام شده مشترک توسط سازمان ملل و سازمان منع تسلیحات شیمیایی در خصوص حمله شیمیایی به منطقه خان شیخون سوریه پایه و اساس سیاسی داشته و به شکلی آماتور تهیه شده است.

به گفته این مقام ارشد روسیه، گمان می رود آمریکا احتمالا پیشتر در اسناد دست برده تا بتواند با استفاده از نتیجه (تحقیق)، انتقادات خود را مطرح سازد.

وی همچنین افزود: به همین دلیل آنچه واقعا اتفاق افتاده این است که اسناد آماتور بوده و با نیت سیاسی تنظیم و نوشته شده است.

اولیانوف تاکید کرد: در حقیقت آمریکا به دنبال توسعه قیومیت نیست. آنها به دنبال این هستند که در راه پذیرش این قیومیت مانع تراشی کنند. آنها می خواهند قطعنامه ای (در خصوص خان شیخون توسط شورای امنیت) تنظیم شود که دستشان برای عملکرد کاملا بدون کنترل ( در سوریه) باز باشد.