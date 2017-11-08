  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۲۰:۵۵

دیدار موگرینی با سران کنگره آمریکا درباره «برجام»

دیدار موگرینی با سران کنگره آمریکا درباره «برجام»

سفیر اتحادیه اروپا اعلام کرد که مسئول سیاست خارجی این اتحادیه به مدت یک روز و نیم با سران کنگره آمریکا درباره «برجام» به رایزنی و تبادل نظر پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دیوید اُسالیوان» سفیر اتحادیه اروپا در آمریکا اعلام کرد که «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای رایزنی درباره توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» به واشنگتن سفر کرده است، به مدت یک روز و نیم  با سران کنگره آمریکا در این خصوص دیدار و گفتگو کرده است.

این در حالیست که سایت اتحادیه اروپا پیشتر هدف «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از این سفر را رایزنی با مقامات بلندپایه کنگره و همچنین دولت آمریکا در خصوص برجام عنوان کرده بود.

کد مطلب 4139106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها