دیدار موگرینی با سران کنگره آمریکا درباره «برجام»

به گزارش خبرگزاری مهر، «دیوید اُسالیوان» سفیر اتحادیه اروپا در آمریکا اعلام کرد که «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای رایزنی درباره توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» به واشنگتن سفر کرده است، به مدت یک روز و نیم با سران کنگره آمریکا در این خصوص دیدار و گفتگو کرده است.

این در حالیست که سایت اتحادیه اروپا پیشتر هدف «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از این سفر را رایزنی با مقامات بلندپایه کنگره و همچنین دولت آمریکا در خصوص برجام عنوان کرده بود.