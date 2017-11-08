قطع ۴۶ اصله درخت جنگلی جاده عباس آباد - کلاردشت

جواد جلالی سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس آباد در خصوص اقدامات جنایات کارانه شب گذشته قاچاقچیان منطقه عباس آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تغییر مدیریت و برنامه ریزی و حضور مستمر و نامحسوس نیروهای منابع طبیعی شهرستان در مناطق حساس جنگلی و محدود کردن دایره عملکرد قاچاقچیان حوزه استحفاظی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان عباس آباد طی ۴۸ روز گذشته از خروج چوب آلات قاچاق از شهرستان ممانعت شد.

وی افزود: این تلاش ها سبب شد تا سه شنبه شب با توجه به لبریز شدن تاب و تحمل قاچاقچیان و در خطر افتادن منافعشان در یک حرکت ناشیانه نسبت به نشان دادن خشم و غضب خود اقدام به قطع ۴۶- اصله از درختان حاشیه جاده جنگلی و توریستی عباس آباد - کلاردشت و مسدود کردن جاده مذکور کردند.

وی گفت: بلافاصله با دستور مدیرکل منابع طبیعی غرب استان و حضور میدانی مامورین منابع طبیعی و تمامی اعضای شورای تامین بدوا نسبت به بازگشایی جاده ظرف کمتر از ۳۰ دقیقه اقدام سپس نسبت به تبدیل و حمل چوب آلات اقدام لازم شده است.

جلالی ادامه داد: با دستور دادستان متخلفین توسط نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر و برای اشد مجازات تحویل محاکم قضایی شدند.