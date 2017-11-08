تضمین یارانه سود تسهیلات مسکن مهر در دستور کار دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، براساس مصوبات هیات دولت، تسهیلات پرداختی بابت مسکن مهر تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال، مشمول تضمین یارانه نرخ سود بوده است که بر این مبنا، نرخ سود این تسهیلات برای شهر تهران معادل ۹ درصد، برای مراکز استان ها ۷ درصد و برای سایر شهرها و روستاهای کشور معادل ۴ درصد است.

پس از افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از ۲۵۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال طی دو مرحله و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، نرخ سود این تسهیلات نیازمند طرح و تصویب در جلسه هیات وزیران بابت تضمین یارانه سود تسهیلات بوده تا این بخش از تسهیلات نیز مشمول نرخ های سود یارانه ای قبلی شود. به عبارت دیگر، پرداخت مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات مسکن مهر از ۲۵۰ میلیون ریال به ۴۰۰ میلیون ریال تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار به عهده دولت است.

براساس این گزارش، پیشنهاد این بانک، دایر بر موافقت دولت با تضمین یارانه مازاد ۲۵۰ میلیون ریال به معاون اول رییس جمهور ارسال شده و به موازات آن به بانک مسکن دستور داده شد نسبت به لغو بخشنامه شماره ۹۶.۲۱۶۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶.۷.۱۳ اقدام کند.

مراتب در نوبت طرح در جلسه هیات وزیران قرار دارد و با توجه به نظر مثبت دولت و در صورت تصویب، تاییدیه مورد نیاز برای اقدام به روال گذشته به بانک مسکن ارسال خواهد شد.

ضمنا، به آگاهی می رساند از زمان تصویب افزایش سقف این تسهیلات و ابلاغ آن به بانک مسکن، تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار فقره متمم قرارداد با نرخ های سود یارانه ای مطابق گذشته، تعهد و منعقد شده است.