خواب آلودگی راننده سواری منجر به انفجار تانکر سوخت شد

رضا دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک دستگاه سمند سورن در کیلومتر ۱۸ ایذه به دهدز با یک تانکر گاز مایع برخورد کرد.
وی در ارتباط با علت حادثه گفت: راننده سمند سورن در اثر خواب آلودگی با شیر تانکر حامل گاز مایع برخورد می کنند ولی چون سرعت پایین و در شیب بوده آسیب نمی بیند.
رئیس پلیس راه خوزستان تصریح کرد: سرنشینان سورن از خودرو برای فرار از خودرو خارج می شوند ولی افراد اطراف تانکر زخمی و دچار سوختگی می شوند.
سرهنگ دولتشاهی خبر داد: در حال حاضر ۱۲ نفر مصدوم و به بیمارستان ایذه منتقل شدند. به غیر از دو بیماری که در حال انتقال به بیمارستان طالقانی اهواز هستند مابقی در حال ترخیص هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان دیگر خودروی سواری که با تانکر تصادف کرده را پرو ۴۰۵ اعلام کرده اند.
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