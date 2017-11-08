ماکرون: گشودن جبهه اضافی به بی ثباتی بیشتر منطقه می انجامد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد: باید تعامل قاطع با فعالیت های منطقه ای و برنامه های ویژه موشک های بالستیک آن ادامه یابد.

ماکرون اعلام کرد: نباید جبهه دیگری با ایران در شرایطی که روابط ایران و عربستان به دنبال حمله حوثی ها با موشک به ریاض شاهد تنش فزاینده ای است گشوده شود.

وی گفت: مهم این است که با ایران در قبال فعالیت های منطقه ای و برنامه های بالستیک آن قاطع بمانیم. امروز بیش از هر زمان دیگری منطقه به آرامش نیاز دارد و گشودن جبهه اضافی فقط به تنش بیشتر و بی ثباتی در منطقه منجر می شود.