می خواهیم مشکلاتمان با آمریکا را حل کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه که برای دیدار با «مایک پنس»، معاون رئیس جمهوری آمریکا و در راستای گفتگو برای تنش زدایی در روابط میان دو کشور راهی آمریکا شده است، امروز در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن، گفت ترکیه و آمریکا باید گذشته را پشت سر گذاشته و به جای آن بر روی آینده پیوندهای دوجانبه متمرکز شوند.

بر اساس این گزارش، ایلدریم همچنین اعلام کرد که در گفتگو با مایک پنس بار دیگر بر موضوع لزوم استرداد «فتح الله گولن» که به گفته دولت ترکیه عامل اصلی کودتای سال گذشته در این کشور بوده، تاکید خواهد کرد.

ایلدریم با اشاره به اینکه کشورش هرگونه شواهد و مدرکی به منظور استرداد گولن را به آمریکا ارائه کرده است، گفت: می خواهیم مشکلاتمان با آمریکا را پشت سر بگذاریم.

نخست وزیر ترکیه همچنین در پاسخ به سوال مربوط به «دولت باغچه لی»، رئیس حزب جنبش ملی گرای ترکیه در خصوص انتخابات پیش رو در این کشور گفت: ما با یکدیگر بحث خواهیم کرد تا ببینیم چه میشود کرد.