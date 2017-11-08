  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۲۴

ایلدریم:

می خواهیم مشکلاتمان با آمریکا را حل کنیم

می خواهیم مشکلاتمان با آمریکا را حل کنیم

نخست وزیر ترکیه که در واشنگتن به سر می برد از تصمیم کشورش برای حل مشکلات و تنش های به وجود آمده با آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه که برای دیدار با «مایک پنس»، معاون رئیس جمهوری آمریکا و در راستای گفتگو برای تنش زدایی در روابط میان دو کشور راهی آمریکا شده است، امروز در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن، گفت ترکیه و آمریکا باید گذشته را پشت سر گذاشته و به جای آن بر روی آینده پیوندهای دوجانبه متمرکز شوند.

بر اساس این گزارش، ایلدریم همچنین اعلام کرد که در گفتگو با مایک پنس بار دیگر بر موضوع لزوم استرداد «فتح الله گولن» که به گفته دولت ترکیه عامل اصلی کودتای سال گذشته در این کشور بوده، تاکید خواهد کرد.

ایلدریم با اشاره به اینکه کشورش هرگونه شواهد و مدرکی به منظور استرداد گولن را به آمریکا ارائه کرده است، گفت: می خواهیم مشکلاتمان با آمریکا را پشت سر بگذاریم.

نخست وزیر ترکیه همچنین در پاسخ به سوال مربوط به «دولت باغچه لی»، رئیس حزب جنبش ملی گرای ترکیه در خصوص انتخابات پیش رو در این کشور گفت: ما با یکدیگر بحث خواهیم کرد تا ببینیم چه میشود کرد. 

کد مطلب 4139126

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها