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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۲۱:۴۱

امام جمعه محمدیه:

امر به معروف و نهی از منکر از آموزه های حماسه کربلا است

امر به معروف و نهی از منکر از آموزه های حماسه کربلا است

قزوین- امام جمعه محمدیه گفت: امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با فساد از درسهای زندگی امام حسین(ع) و آموزه های کربلا است که پیروان و شیعیان باید آن را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسوی موینی عصر چهارشنبه درمراسم سوگواری اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبداله الحسین (ع) در جمع مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق قزوین گفت: یکی از کارهای معروف خدمت به جامعه است که اگر با نیت صادقانه صورت گیردثوابش مانند حرکت در مسیر امام حسین (ع) است.

حجت الاسلام موینی افزود:کار نیک ومعروف را باید ازخود وبا اخلاق و نیکی های خود شروع کنیم وهر معروفی که انجام می دهیم گویی صدقه داده ایم.

وی تصریح کرد: انسان هر چقدر در زیارت امام حسین (ع) به زحمت بیفتد به همان اندازه هم ثواب می برد.

امام جمعه محمدیه یادآورشد: قیام امام حسین (ع) بخاطر مبارزه با فساد و منکر سران حکومت بود و شعیان حضرت باید در مبارزه با منکر و فساد پیشگام باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حدیثی از امام محمد باقر(ع) گفت: امر به معروف و نهی از منکر از واجباتی است که اگر در جامعه جاری شود به کاهش آسیب ها کمک می کند و هر کس در این مسیر گام بردارد مورد لطف الهی قرار می گیرد.

کد مطلب 4139137

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