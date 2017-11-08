امر به معروف و نهی از منکر از آموزه های حماسه کربلا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسوی موینی عصر چهارشنبه درمراسم سوگواری اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبداله الحسین (ع) در جمع مدیران و کارکنان شرکت توزیع نیروی برق قزوین گفت: یکی از کارهای معروف خدمت به جامعه است که اگر با نیت صادقانه صورت گیردثوابش مانند حرکت در مسیر امام حسین (ع) است.

حجت الاسلام موینی افزود:کار نیک ومعروف را باید ازخود وبا اخلاق و نیکی های خود شروع کنیم وهر معروفی که انجام می دهیم گویی صدقه داده ایم.

وی تصریح کرد: انسان هر چقدر در زیارت امام حسین (ع) به زحمت بیفتد به همان اندازه هم ثواب می برد.

امام جمعه محمدیه یادآورشد: قیام امام حسین (ع) بخاطر مبارزه با فساد و منکر سران حکومت بود و شعیان حضرت باید در مبارزه با منکر و فساد پیشگام باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حدیثی از امام محمد باقر(ع) گفت: امر به معروف و نهی از منکر از واجباتی است که اگر در جامعه جاری شود به کاهش آسیب ها کمک می کند و هر کس در این مسیر گام بردارد مورد لطف الهی قرار می گیرد.