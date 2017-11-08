حجتالاسلام عسگر نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موج بازگشت متراکم زائران در دو روز گذشته، اظهار کرد: بخش عمدهای از جمعیت در مسیر بازگشت هستند.
وی با بیان اینکه مسئولان تمهیدات لازم برای برگشت زائران را درزمینهٔ ترابری و حملونقل تدارک دیده و راهنماهایی برای هدایت زوار در مسیرهای مشخص تعریفشده است، افزود: بهصورت مکرر از زائران در حال برگشت خواسته میشود با نظم و انضباط و آرامش و صبوری مسیر و جادهها را طی کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جادهها با بسیج نیروها و امکانات مدیریت میشوند و هیچ مشکل خاصی خوشبختانه در حال حاضر نداریم.
حجتالاسلام نجفی با بیان اینکه بر اساس آمار یکسوم زائران به کشور بازگشتهاند، تصریح کرد: لحظهبهلحظه نیز بر آمار زائرانی که وارد کشور شدهاند افزوده میشود.
وی ضمن قدردانی از مردم شهرهای مرزی و همچنین تمامی دستگاههایی که در این روزها تلاش کردهاند که خدمات مناسبی به زائران ارائه کنند، ادامه داد: زائران اطلاعات موردنیاز خود را از رسانههای رسمی دریافت کنند.
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