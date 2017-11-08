پادشاه عربستان وارد مدینه منوره شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان «واس»، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان امروز چهارشنبه ریاض را ترک کرد و وارد مدینه منوره شد.

خبرگزاری رسمی عربستان گزارش داد که «فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز» امیر منطقه مدینه در فرودگاه بین المللی «محمد بن عبدالعزیز» به استقبال پدرش رفته است.

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گزارش داده که این سفر در سایه گمانه های منتشر شده در خصوص احتمال کناره گیری ملک سلمان از قدرت و به پادشاهی رسیدن «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان صورت گرفته است.

امروز هم فعالان فضای مجازی در عربستان اعلام کرده بودند که شبکه العربیه خبری مبنی بر کناره گیری ملک سلمان از قدرت را مخابره کرده و لحظاتی بعد خبر را حذف کرده است.

بعد از موج گسترده بازداشت امرا و مسئولان سعودی روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بود که این اقدامات در راستای تثبیت قدرت محمد بن سلمان در عربستان صورت گرفته است.

این نشریه به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود که احتمالا سلمان بن عبدالعزیز پیش از پایان سال جاری میلادی از قدرت کنار خواهد رفت.