شهر البوکمال در شرق سوریه به صورت کامل آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المیادین»، ارتش سوریه و نیروهای مقاومت موفق شدند شهر «البوکمال» در استان دیر الزور در سوریه را به صورت کامل آزاد کنند.

پیشتر گزارش شده بود که نیروهای ارتش سوریه و متحدانش شهر البوکمال در استان دیرالزور سوریه را به طور کامل به محاصره درآورده بودند و در آستانه ورود به آن بوده اند.

و در آستانه ورود به آن قرار دارند.

شهر البوکمال آخرین پایگاه تروریست های داعش در سوریه به شمار می رفت که در نزدیکی مرز عراق واقع شده و بعد از موفقیت های اخیر ارتش عراق در آن سوی مرزها علیه تروریست های داعش، شمار زیادی از سرکرده های داعش به این شهر فرار کرده بودند.