  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۲۳:۲۳

توسط نیروهای ارتش و مقاومت؛

شهر البوکمال در شرق سوریه به صورت کامل آزاد شد

شهر البوکمال در شرق سوریه به صورت کامل آزاد شد

شبکه خبری «المیادین» در خبری فوری گزارش داد که ارتش سوریه و نیروهای مقاومت موفق شدند شهر «البوکمال» در شرق سوریه را به صورت کامل آزاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «المیادین»، ارتش سوریه و نیروهای مقاومت موفق شدند شهر «البوکمال» در استان دیر الزور در سوریه را به صورت کامل آزاد کنند.

پیشتر گزارش شده بود که نیروهای ارتش سوریه و متحدانش شهر البوکمال در استان دیرالزور سوریه را به طور کامل به محاصره درآورده بودند و در آستانه ورود به آن بوده اند.

و در آستانه ورود به آن قرار دارند.

شهر البوکمال آخرین پایگاه تروریست های داعش در سوریه به شمار می رفت که در نزدیکی مرز عراق واقع شده و بعد از موفقیت های اخیر ارتش عراق در آن سوی مرزها علیه تروریست های داعش، شمار زیادی از سرکرده های داعش به این شهر فرار کرده بودند.

کد مطلب 4139162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها