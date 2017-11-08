سلام بر تو که میزبان یک جهانی/ باید مانع نفوذ دشمن در اربعین شویم

خبرگزاری مهر - گروه استانها: این روزها شهر حال و هوای دیگری دارد. خیلیها رفتهاند، خیلیها میروند، شاید دروغ نباشد اگر بگوییم که هر خانواده یک نماینده دارد، نمایندهای برای زیارت حضرتی مظلوم، حضرتی بالا مقام که روزی مردمی نامسلمان و بی مروت چنان تنهایش گذاشتند که خود عبرت تاریخ شدند.
از آن مردم بی معرفت و دنیاطلب تا این مردمی که ذره ذره روح و جانشان را برای پاک کردن خجالت عدم حضورشان در ظهر عاشورا میگذارند تفاوت بسیار است.
هرچه شهرهای ایران اسلامی و عراق خلوتتر میشود، جاده نجف به کربلا شلوغ و شلوغتر میشود. جادهای که دیگر نه خاک و خارش حس میشود نه سرما و گرمایش. این است خاصیت جاده عشق برای رسیدن به حضرت عشق!
ذکر شیرین «کربلا کربلا ما داریم میآییم» در چشم و لب و ذهن زائران چنان جاری است که میتوانی از راه دور حسش کنی! اگر روزی زینب کبری(س) و بازماندگان دشت نینوا این مسیر را با زخمهای عمیقی بر دل طی کردند تا یکبار دیگر گودال قتلگاه و دشت کربلا را ببینند، در این ساعتها نیز میلیونها انسان تنها یک هدف دارند، دلداری و خادمی زینب کبری(س)! تسکین قلب داغ دیده رقیه و زخمهای بدن سیدالساجدین(ع)!
بله کربلا همان کربلا است اما مردم همان مردم نیستند! اربعینی رقم میزنند که هر ساله درسی است برای عاشقان جهان! لحظههایی که زمین و آسمان فراموش نخواهد کرد و فخر شیعه خواهد بود.
این راه، راه خدا و انالله و انا الیه راجعون است
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از سفارشهای اصلی قرآن و اهل بیت(ع) مسئله شناخت و معرفت است، هرچه معرفت و علم و شناخت انسان بالاتر برود، اعمال انسان مقرون به صحت و مقرون به قبولی است.
حجت الاسلام محمود نجاریانزاده ادامه داد: اعمالی از انسان مورد قبول قرار میگیرد که مورد صحت نیز باشد، در این زمینه اولین نکته علم و شناخت کافی است، لذا وقتی در راه کربلا قدم برمیداریم باید بدانیم که این راه، راه خدا و «انا لله و انا الیه راجعون» است، راهی که به سمت خدا است و از سوی پروردگار ایجاد شده است.
امام حسین(ع) وسیله و ریسمان الهی و کربلا نیز یک نماد از معرفت الهی است
وی افزود: حال که در این مسیر الی الله هستیم، حتماً راهزنانی مثل شیطان حضور خواهند داشت تا راه را منحرف کنند، در واقع این وعده شیطان است که قسم خورد همه را گمراه کند، این یعنی آنچه قرار است رضایت خدا را فراهم کند در کمین شیطان است، پس وظیفه ما شناخت الی الله است، امام حسین(ع) وسیله و ریسمان الهی و کربلا نیز یک نماد از معرفت الهی است.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی قم تأکید کرد: در این مسیر امام حسین(ع) به عنوان بهترین الگو برای ما نشان داده شدهاند، الگویی که ثابت کردن برای رسیدن به خدا باید از همه چیز، حتی خانواده و فرزندان گذشت، پس برای رسیدن به این مقصد نباید سنگین و شکم باره بود.
کسانی در زیارت موفق هستند که سبک بال باشند
وی با بیان اینکه در روایت آمده است کسانی در زیارت موفق هستند که سبک بال باشند و این گرسنگی و تشنگی در طریق الی الله خود موجب معرفت است، گفت: برای اینکه مؤمنان جان رسیدن به هدف را داشته باشند موکبهایی در مسیرهای کربلا قرار داده شده، هرکسی به اندازه وسعش کمکی میکند و خدمتی عرضه میدارد، اما متأسفانه خیلی از مباحث معنوی دست خوش تحریف میشوند و از آنجایی که این موکبها نیز مکانهایی برای حضور صادقانه مؤمنین است، پس قطعاً در تیررس دشمن و شیاطین است.
حجت الاسلام نجاریان زاده اظهار داشت: دشمن نمیتواند اصل این موضوع و پیادهروی و معرفت آن را از مؤمنین بگیرد اما میکوشد آن را از مسیر صحیحش منحرف کند، چرا حرکتی تأثیرگذار نه فقط در جهان اسلام که سراسر کره زمین است.
کربلا و عاشورا تداوم غدیر خم است و هر دو اینها نیز به مهدویت ختم میشوند
وی با اشاره به اینکه کربلا و قیام عاشورا تداوم غدیر خم است، گفت: هردوی اینها نیز به مهدویت ختم میشوند، در واقع هر دوی اینها زمینهای است تا شیعیان تلاش کنند به امام معصوم خود دسترسی داشته باشند، امام حسین(ع) تأکید کردند قیام کردم تا امر به معروف و نهی از منکر که موجب اصلاح جامعه میشود را زنده کنم.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی قم ادامه داد: اما متأسفانه برخی مواقع شاهد هستیم که حتی برخی از مراسمهای مذهبی نیز دچار تحریف و انحراف میشود، از این جهت عاشورا و اربعین میتوانند خرافه زدایی از دین کنند، پس از درسهای مکتب اربعین باید درست گرفت.
به گفته حجت الاسلام نجاریان زاده، امام سجاد(ع) در مجلس شام با وجود مصائب زیادی که دیده بودند، بیان کردند که فرزند قبله گاه مسلمین است، لذا اربعین در حال نشان دادن قبله گاه مسلمین است و نباید مورد نفوذ دشمن واقع شود، کربلا میتواند تجلی امامت و وحدت باشد، در همین زمینه میفرمایند که رجم شیطان یک نماد است، پس میتوان شیطان شناسی را از اربعین شناخت.
اربعین برای ما درس توحید، نبوت و نماز را دارد
وی با بیان اینکه در حال حاضر هرکسی بتواند به سمت کربلای امام حسین(ع) در حرکت است، گفت: اربعین برای ما درس توحید، نبوت و نماز را دارد، خیلی از درسهایی که باید از اربعین بیاموزیم، مغفول مانده است، اگر جوانان در کلاس اربعین حاضر میشوند باید آموزشهای لازم را برای دین باوری داشته باشند، کربلا و عاشورا نمادی از درسهای اربعین هستند، انشالله این درسها بتواند در همه عرصههای زندگی امروز قرار گیرد.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی قم تأکید کرد: ما باید باورهای دینی و انسانیت و عدالت مردم را با اربعین تقویت کنیم، چنانچه میبینیم عدهای از سایر ادیان و با اعتقاداتی دیگر در مسیر راهپیمایی حاضر میشوند و به شیعیان و عزاداران امام حسین(ع) خدمت میکنند، لذا این یک نماد و نشانه کوچک از ظهور امام زمان است، حضور مردم به سمت امام حسین(ع) درواقع نشان دهنده حضور آنها به سمت امام زمان خودشان نیز خواهد بود.
